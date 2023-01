Virumaa Teataja ajakirjanik Aivar Ojaperv püüab meediaauhinda looga memme veisekarjast

Olemuslugusid laekus laekus Eesti Meediaettevõtete Liidu konkursile 33.



Žürii sõelale jäi Virumaa Teatajas ilmunud Aivar Ojaperve lugu "81-aastane Salla küla memm peab hoolimata oma soliidsest vanusest veisekarja" - värvikas lugu kahtekümmet veist pidavas Vaike Kütist, kel on maja, loomad ja traktor.



Aivar ütles, et head lood sünnivad alati mittemillestki. "Vähemalt minuga on nii. See on mulle nüüd Meedialiidust neljas nominatsioon järjest, ja ühtegi neist lugudest tegema hakates ei tulnud pähegi, et aasta lõppedes osutub see žürii arvates nomineerimisväärseks," kinnitas ta.

"Lugu proua Vaikest ja tema lehmadest sündis ka täiesti juhuslikult. Olin Sallas hoopis üht teist lugu ette valmistamas - olen ju uudisajakirjanik. Jutu sees poetas infoallikas, et neil külas elab tore memm, kes veel 81-aastaselt peab suurt lehmakarja.

See üks lause hakkas mind kummitama ja otsustasin nädal hiljem tagasi minna ning see Vaike üles otsida. Ühel septembripäeval olimegi koos fotograaf ja sõber Ainiga Vaike värava taga - me isegi ei andnud teada, et tuleme. Aga lugu hakkas end minu peas "kirjutama" juba siis, kui ma Vaikega juttu rääkisin ja koplites tema lehmade järel jooksin. Põhimõtteliselt sai loo kondikava peas valmis tagasiteel Rakverre, ülejäänu oli juba lihtsalt trükkimise vaev," jutustas ta, kuidas valmis lugu toimekast ja sõnakast vanaprouast.

"Kindlasti andisid sellele toredale loole väga palju juurde Ain Liiva suurpärased fotod. Päris alguses oli Ain muide minu peale pahane, et lasin Vaike riideid vahetama - see oli proua tingimus, mille täitmisel ta üldse soostus meiega rääkima. Ain alguses kartis, et linnariided, mille Vaike selga vahetas, rikuvad fotode eheduse ära. Aga tegelikult ei rikkunud, hakkasid hoopis kaasa mängima, ja need Vaike linnariided oli nii kõnekas tõsiasi, et ma sain need isegi oma lukku sisse kirjutada," jagas Aivar seiku nomineeritud loo telgitagustest.



Artiklit Vaikest saab lugeda SIIT.

Olemusloo kategooria nominendid on veel Saarte Hääles ilmunud uuriv lugudesari tuuleparkidest, mille autorid on Kertu Kalmus ja Ain Lember ning Lääne Elus ilmunud Andra Kirna lugu "Tööinspektsioon: mõistagi on kooliajal esimesed sammud töömaailmas igati teretulnud".

Žürii tööd juhatas Äripäeva peatoimetaja asetäitja Aivar Hundimägi. Žüriisse kuulusid meediaekspert ja -koolitaja Mart Raudsaar, Võrumaa Teataja peatoimetaja Kalev Annom, Eesti Päevalehe uuriva ja faktikontrolli toimetuse juhataja ja aasta ajakirjanik 2021 Holger Roonemaa ning Saarte Hääle peatoimetaja Gunnar Siiner.