Virumaa Teataja ei rikkunud head ajakirjandustava

Virumaa Teataja vastas Pressinõukogule, et artiklis kajastatud kohtuasja arutamine oli avalik ja pildistamine toimus kohtu pressiesindaja nõusolekul. Leht lisas, et isiku nimi ei kuulu delikaatse info alla. Toimetus selgitas, et seksuaalkuritegude peale vaadatakse õigusruumis väga karmilt ning sellised andmed jäävad karistusregistrisse. Toimetuse hinnangul on artiklis kasutatud väljendeid "süüdistatav" ja "ei saavutanud kokkulepet" korrektselt, mistõttu on loost võimalik üheselt aru saada. Toimetus lisas, et toimetus kaalus põhjalikult isikuandmete avalikustamist.