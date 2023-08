Lapse uus netisõber osutus võigaste nõudmistega petiseks

Ühel argiõhtul kell 22.30 saab 12-aastane poiss Snapchatis sõbrakutse kasutajalt Rosy_30082007. Snapchat on sotsiaalmeediaplatvorm, mille üks põhimõtetest on see, et kasutajate saadetud sõnumid, pildid ja videod on saadaval ainult lühikest aega. Poiss võtab sõbrakutse vastu ja hakkab oma uue sõbra Rosyga inglise keeles vestlema. Viimane saadab ka endast pilte ja neil on tõesti kujutatud umbes 12-aastane tüdruk, nii nagu jutukaaslane öelnud oli. Vestlus areneb kiiresti. "Kas sa tahad mu poisssõber olla?" küsib Rosy.