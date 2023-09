Vallavanemat häirinud pealkirja järel lõppes Kadrina Karude ja tantsutüdrukute koostöö

Hiljem küll Kairit Pihlak vabandas vestluses Virumaa Teatajaga nii lause esimese kui ka teise poole pärast, kuid tüli oli juba sündinud: Tere Kadrina Karud teatasid esmaspäeval, et koostöö tantsutüdrukutega lõpetatakse, ja sotsiaalmeedias kahtlustasid kõige uljamad tegelased, et Virumaa Teataja korraldab õelat ja laimavat erioperatsiooni, "mida viidi küll õnneks kobalt läbi".

Vähemalt pealtnäha algas tüli täiesti tühjast kohast. Virumaa Teataja avaldas intervjuu Tere Kadrina Karude korvpallimeeskonna tantsutüdrukute juhendaja Helena Mägiga ning sellel oli pealkiri "Kadrina Karude tantsutüdrukute juht: kõik, mis meil on, kütame siia sisse. Ja siis ütleb vald, et makske see ise kinni ka".