Virumaa Teataja rikkus head ajakirjandustava

Nõustamiskeskuse Sotsiaalne Kaasatus juhatuse liige Jaanus Mäe kaebas Pressinõukogule, et nõustamiskeskus osutab antud piirkonnas tugiteenust ja artikkel sisaldab keskuse kohta kontrollimata ja valeväiteid. Samuti ei ole kaebaja rahul, et nõustamiskeskuse esindaja sõna ei saanud. Kaebaja selgitas, et nõustamiskeskuse töötasule lisanduvad ka maksud, kuid seda artiklis ei mainitud. Lapsevanemale võib tunduda, et omavalitsuse poolt teenuseosutajale makstavast teenusrahast, millest on maha arvatud tugiisikute tasu, jääb ühingule ülejäänud summa "vahendustasuks", kuid kaebaja väitel on arvestamata jäetud fakt, et teenuse osutamisega kaasnevad ka kõrvalkulud. Kaebaja lisas, et keskus ei tegele tugiisikute vahendamisega ega saa vahendustasu. Kaebaja selgitas, et teenuseosutajana sõlmitakse tugiisikutega töövõtulepingud ja makstakse neile selle alusel tasu. Kaebaja väitel on artiklis vale ka väide, et ühtegi nõustamiskeskuse töötajat lapsevanem näinud ei ole. Kaebaja selgitas, et tugiisik, kes lapse ja perega töötab, on ühtlasi nõustamiskeskuse töötaja.