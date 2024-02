Riigikogu liige reformierakondlane Katrin Kuusemäe: vabandan tekitatud segaduse pärast

Nimelt edastasin suulise vestluse käigus ministrile kutse detsembri alguses ja ta oli lahkesti nõus VIROL-i koosolekul osalema ja vallajuhtidega kohtuma. Ka koosoleku kuupäev (26. jaanuar) sobis ministrile tol hetkel, aga leppisime kokku, et mina kinnitan kuupäeva ja kellaaja ministri nõunikuga kindlasti üle.

​Andsin kohe ka VIROL-ile teada, et minister on koosolekule tulemas, kuid nõunikuga kuupäeva üle ei kinnitanud. Kui ma 19. jaanuaril nõuniku poole pöördusin, selgus, et ministril on 26. jaanuar juba teiste töökohustustega täidetud, sest olin jätnud kuupäeva ja aja kinnitamata ja need ei jõudnud õigel ajal ministri kalendrisse. Ministri nõunik saatis VIROL-i tegevjuhile samal päeval ka kirja, et kahjuks ei saa minister koosolekul osaleda, kuna päev on täidetud teiste töökohustustega, ning palus saata järgmised sobivad kuupäevad, mil minister saaks tulla omavalitsusjuhtidega kohtuma.