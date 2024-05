Asjad liiguvad Spordikeskus kuulutas välja kunstmurustaadioni sanitaarsoojaku hanke

Rakvere jalgpalluritel on lootust, et peagi saab end puhtaks pesta uues soojakus.

Täna hommikul ilmus Virumaa Teatajas artikkel, kuidas ka jalgpalli liit on mures Rakvere kunstmuruväljaku olmetingimuste pärast. 17 aastat kestnud probleemile on nüüd terendamas lahendus, sest linnavalitsuse kodulehele on täna pandud üles ametlik hange uue soojaku soetamiseks.