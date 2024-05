Virumaa Suvesaundile saab lugusid esitada kuni nädala lõpuni

Lähipäevil avalikustatakse ka tänavuste võistluslugude esitusloend YouTube‘is, kuhu lisatakse eelžüriilt jaatava vastuse saanud palasid nädala lõpuni. Esitusloend muutub avalikuks kohe, kui sinna on lisatud kümnes lugu. Korraldajate kinnitusel ei pea seda enam kaua ootama: suvesaundi konkursi neljandal aastal on lugusid esitatud rekordilise kiirusega.

Oodatud on nii laulud kui ka instrumentaalteosed kõikides võimalikes žanrites. Eelžürii sõela läbimiseks on kõige olulisemad tingimused, et lugu oleks originaallooming, et see poleks avaldatud enne 12. märtsi ning et esitajal oleks tugev seos Lääne-Virumaaga. Täpsemad tingimused leiab lugude esitamise lehelt.