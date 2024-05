Suvesaundil astub võistlustulle 17 lugu

"Esimest korda juhtus nii, et mai alguseks oli koos rohkem kui üks lugu. Lõpupoole tulid küll umbes pooled lugudest, ent viimasel minutil saatjaid oli vähe," ütles konkursi eestvedaja Mart Rauba. "Kui paar nädalat tagasi tundus, et tulemas on eriti räppiv pleilist, siis mingil hetkel aktiviseerusid ka folkarid, punkarid ja biidimehed. Kokku on jälle saanud väga eriilmeline kompott, millesse süvenemine võtab sutsu aega, aga tasub kindlasti ära. Žüriiliikmete elu on ses suhtes mullusest mõnevõrra kergem, et siis oli lausa kuus lugu rohkem läbi kuulata. Aga lihtne neil ka kindlasti olema ei saa," lisas Rauba.