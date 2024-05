Meie hulgast lahkus vabadusvõitleja ja metsavend Ruuben Lambur

Värvika elukäiguga vanahärra oli tegus oma viimaste elupäevadeni. Veel tänavugi saatis ta Virumaa Teatajale enne riigi aastapäeva arvamusartikli, mida alustas sõnadega: "Kodumaa ei ole siin või sääl, kodumaa on sinus eneses. Aga isamaa, meie isade maa, on siin. Ta on siin ja praegu ja on olnud seda iidsetest aegadest."