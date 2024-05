Pikanäpumehed vehkisid liiklust reguleerivate fooride akud sisse

Põdruse–Kunda–Pada teel tehakse suuremaid remonttöid tänavu aprillist ja need on plaanis lõpetada septembris. Mullu sügisel oli juba teada, et teeremont puudutab ka vana kalmistut ja sealt võib kaevamiste käigus põnevaid leide tulla. Nii ka läks, sest maapõuest tuli välja 16 inimskeletti, mille kohta saab lähemalt lugeda siit.