Kadrina keskkooli direktori vastu annavad allkirju juba ka õpilased

Kadrina keskkooli õpilased on saatnud 66 allkirjaga pöördumise vallavanemale, -volikogu esimehele, hariduskomisjonile ja keskkooli direktorile, milles kirjutavad, et nad on õpilastena tundnud õpetajatele mõjuvat pinget ja suuremat stressitaset, mille on põhjustanud õpetajate hinnangul ebakompetentne ja autoritaarne koolijuht. Sarnase, 36 allkirjaga pöördumise saatsid samadele adressaatidele eelmisel nädalal ka Kadrina keskkooli õpetajad.