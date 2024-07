Kadrina keskkooli juhtum: enne uue õppeaasta algust ei juhtu ilmselt midagi

Vallavalitsus kinnitas oma kodulehel avalikustatud infos, et moodustatakse komisjon ja kaasatakse erapooletu ekspert või eksperdid. "Ajaliselt tuleb arvestada, et dokumentidega tutvumist, rahuloluküsitluste läbiviimist ja õpetajatega vestlemist saab alustada kui koolipere on naasnud tööle," seisab samas teates. Teenistusliku järelevalve komisjoni koosseisu ei ole veel kinnitatud, seda tehakse vallavalitsuse korraldusega, kui on selgunud töös osalevad eksperdid.