Sigrid Nuutre: «Soovin, et see elukeskkond, kus mu lapsed üles kasvavad, aina areneks ja õitseks»

Mida ette plaanite võtta ja millele kindlasti keskenduda?



Üks, millega juba enne külavanemaks saamist alustasin, on küla kriisiplaani koostamiseks vajalike kaardistuste tegemine. Veebruaris toimus vallavalitsuses selleteemaline koolitus ja sügise hakul toimub veel kitsam kantide ja külade esindajatele suunatud koolitus, mis annab kindlasti hea pinnase laiapõhjalisema kriisiplaani koostamiseks, sealhulgas kandiüleselt.



Teine teema, mille üle ka valla inimestega juba veidi arutlenud oleme, on ühistranspordiühendus Vainupea külas. Suhtlesin ka otse ühistranspordikeskusega ja sain juba targemaks näiteks selles, et kohta, kus peatusest tuleb peale vähem kui viis inimest päevas samale liinile, ei tohi paigaldada bussigraafikut – nii olevat reeglid seatud, kuna tegu on kalli teenusega. Juba palju keerulisem on mingite liinide aegu muuta, rääkimata juurde tekitamisest – riigil on eesmärk maakonnaliinide osas rahakotiraudu kõvasti koomale tõmmata, ja ega vallalgi seda raha pole. Küll aga on teema siiski piisavalt oluline, et sellega edasi tegelda ja arendada neid kohti, mida saab – näiteks saab paigaldada peatusesse QR-koodi, mis viib kohe õigele lingile, mis annab õiged ja ajakohased bussiajad. Veel saab Lääne-Virumaa liiniplaneerijaga läbi arutada võimalusi ja leida kohti, kus saab meie kandis ühistransporditeenust parendada.



Kolmas oluline teema on selline suurem – Eisma ja Vainupea vaheline kergliiklustee. Kaks küla on teineteisest piirist piirini ühe kilomeetri kaugusel, see on kiirusega 90 km/h liikumise ala ja kergliiklejaid, sealhulgas lapsi, on kahe küla vahel üksjagu, suvel muidugi rohkem. Kergliiklustee idee on olnud ka varem vallas laual, aga pole seni toetust leidnud. Kuigi kiiret lahendust pole selles loota, on kindlasti mõtet teemaga edasi tegeleda.



Kiirema alternatiivina oleme juba Eisma inimestega arutanud, et korrastada küladevaheline kallasrada. Suvel on mõlemas külas tõesti palju lapsi, turiste ja tervisesportlasi, maantee ääres, kus sõidukid suurel kiirusel liiguvad, on väga ohtlik. Kallasrada annaks ennekõike võimaluse ohutumaks liiklemiseks, lisaks pakub niivõrd looduskaunis koht liikumiseks meelerahu ja on suurepärane sisenemine Lahemaa rahvusparki.