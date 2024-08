Balti meistrivõistlused automudelikrossis meelitavad Rakverre maailma tipud

Pikaajaline automudelientusiast Rando Mere lisas: "Filmiklassikud on öelnud: "If you build it, they will come." See kompleks, mis Rakvere RC tiim on üheskoos üles ehitanud, on vaieldamatult üks parimaid Euroopas, kui mitte maailmas. Viimase paarikümne aastaga on automudelism Eestis kõvasti arenenud. Meil on tekkinud nii mitmeid treeningkomplekse kui ka Euroopa meistreid ning Roberti ja Josephi osalemine siin on kõva tunnustus kohalikule kogukonnale. Olen kindel, et enam kui 100 võistlejat annavad korraliku lahingu ning seda tasub Rakveresse oma silmaga vaatama tulla," ütles Mere.