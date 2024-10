Tuuleparkide rajamine on üks lahendus, kuidas energiahinnad taas Eesti inimestele taskukohaseks muuta ning Eesti majandus tupikseisust välja aidata. Soome ja Eesti kogemused näitavad, et edukateks tuulepargi projektideks on vaja tihedat koostööd ja head läbisaamist just kohaliku kogukonnaga.