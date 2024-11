Muusikamaja juurdeehitise tõttu päikesevalgusest ilma jäävate korterite omanikud kaaluvad linnalt hüvitise taotlemist

Auri Toomik, kellel on korter Rakveres aadressil Võimla 3 asuvas majas, kaalub, kas küsida linnavalitsuselt hüvitist, kuivõrd uute asjaolude valguses on selgunud, et tema kinnisvara kaotas muusikamaja juurdeehitise tõttu väärtust. Seda mõtet mõlgutab ka korteriühistu esimees Zarah Davõdov, kuid praegu ta veel ei tea, kas taotluse peaks esitama ühistu või iga kahju kannatav korteriomanik eraldi.