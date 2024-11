Päästeameti peadirektor: kahjuks pole meil võimalik päästjaid juurde palgata

Enam kui 1200 päästjat on allkirjastanud petitsiooni, mis kolmapäeval antakse üle päästeameti juhtkonnale. Rakvere päästekomando ametiühingu usaldusisik Siim Säde selgitas Virumaa Teatajale, et plaanitav tööaja muutus vähendaks päästjate reaalset kuusissetulekut. Päästeameti peadirektor Marko Klaos väidab, et muudatus on hädavajalik ja see tagab päevasel ajal suuremad valvemeeskonnad.