Virumaa Teataja ei rikkunud head ajakirjandustava

Eleri Lopp kaebas Pressinõukogule, et ajakirjanik on artiklis emotsionaalne ja hinnanguid andev, edastades infot kallutatult ja jättes mulje nagu oleks ta midagi varjanud. Kaebaja märkis, et ajakirjanik palus temalt vastuseid hunte puudutavatele küsimustele. Kaebaja lisas, et ajakirjanik sai kõikidele oma küsimustele vastused, aga tegi nende põhjal rutakaid järeldusi kirjutades, et ta on jahte korraldanud. Kaebaja selgitas, et ta vastas ajakirjanikule kirjavahetuses, et jahti ei saa korraldada inimene, kellel puudub jahipiirkond ja jahiõigus. Kaebaja ei ole rahul sellega, et artiklis on jäetud mulje nagu oleks ta eitanud minevikus oma ettevõtte ja enda seotust jahiga. Kaebaja märkis, et ta ei ole seda kunagi ega kusagil eitanud. Kaebaja lisas, et loo pealkirja tema palvel küll muudeti, kuid mainekahju oli juba tekitatud.