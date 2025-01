Ühed laidavad Vinni valla viinaostu, teised ei leia selles midagi taunimisväärset

Vallavolikogu esimees Evelin Poolamets (EKRE) lausus, et jõulude ajal valla sümboolikaga väikese kingituse tegemine on vana traditsioon, ta isegi ei mäletanud, millal see Vinni vallas alguse sai. "Kingitustena on jagatud nii kalendreid, tasse, salle kui ka muid esemeid. Ühel aastal kingiti isegi hommikumantel, mis on mul siiani alles," meenutas ta. "Ma pole kunagi mõelnud, et valla sümboolikaga kingituste tegemine võiks olla millegi propageerimine. Näiteks eelmisel aastal kingiti mett – mille propageerimine see siis üldse olla võiks?"