Lisaks ametnikele kingitud viinale maksis Vinni vald neile ka 34 800 eurot preemiat

Pisut enam kui aasta tagasi Vinni vallavanemaks saanud Erki Savisaar (keskel) on oma alluvate vastu lahke ja maksis neile kuupalga suuruse preemia. Preemiakäskkirju on allkirjastanud ka eelmine vallavanem Rauno Võrno (vasakul), aga arvestades hetkeolukorda, peab ta oma järeltulija tegu liigseks luksuseks.

Vahetult enne jõulupühi, eelmise aasta 23. detsembril, allkirjastas Vinni vallavanem Erki Savisaar käskkirja nr 65, mille järel maksti vallavalitsuse 26 ametnikule ja töötajale kokku 34 800 eurot preemiat. Kuupalga suuruse meelehea said kõik, kes on valla palgal olnud pikemat aega, neid, kes alles hiljuti vallamajja on tööle läinud, premeeriti 300 euroga.