Foto Uudeküla tiktokker süütas teist korda korteris kaltsud, filmis seda ja viidi arestimajja

Toimetusele teadaolevalt on korteriomaniku näol tegu Tiktokis tuntust kogunud Mark Pavlovskiga. Kui esimese sündmuse ajal põles tema korteris vaip ja mees ise viidi haiglasse, siis teise asjaolud on veelgi absurdsemad ning politseinikud toimetasid Pavlovski arestimajja.

"Kui kortermaja elanikel on naabritega probleeme, siis kõigepealt tuleks proovida suhelda konkreetse naabriga ja kui see tulemust ei too, siis pöörduda korteriühistu poole. Kui ka siis jäävad käed lühikesed ja probleemid jätkuvad, on võimalus pöörduda ka kohaliku omavalitsuse poole. Kui kellegi elu, tervis või vara on ohustatud, siis tuleb kindlasti sellest esimesel võimalusel politseile teada anda, helistades 112."