Riho Tell: kas omaniku ootus tegevjuhile täita seadust on poliitiline kius?

Avalikus halduses (riik ja riigiasutused, kohalikud omavalitsused, selle asutused ja neile kuuluvad äriühingud) kehtib põhimõte, et haldusorganite tegevus mitte üksnes ei pea näima aus ja läbipaistev, vaid peab seda ka sisuliselt olema. See on lähtepunkt mida tuleb silmas pidada.

Tamsalu Perearstid OÜ on iseseisev äriühing, mis kuulub 100%-liselt Tapa vallale. Selgitamaks miks see nii on kujunenud, tuleb minna ajas tagasi, viimase haldusreformi eelsesse perioodi. Tamsalus tegutsenud perearst, kes oli nimetatud äriühingu omanikuks, otsustas minna pensionile ning müüa oma äriühingu. Seadus lubab nimelt perearstile kuuluvat äriühingut omandada vaid teisel, nimistut omaval perearstil või kohalikul omavalitsusel. Perearstide seas huvilisi ei leidunud, seega perearsti teenuse jätkamiseks Tamsalu piirkonnas oli ainsaks lahenduseks omandada äriühing Tamsalu vallale. Valdade ühinemise järgselt sai äriühingu omanikuks Tapa vald. Tänu Tamsalu Perearstid OÜ tublidele töötajatele (perearstid ja pereõed ning toetav personal) on ilusti iseseisvalt hakkama saadud ning omaniku ehk valla otsest rahalist tuge pole vaja olnud. Äriühingu juhtorganiteks on tegevjuht, 3-liikmeline juhatus ning üldkoosolekuks ehk kõrgeimaks juhtorganiks on vallavalitsus. Nii on määratud seadusega, kohalikule omavalitsusele kuuluva äriühingu kõrgeimaks juhtorganiks on vallavalitsus.