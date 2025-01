VAADE Hääleta õigesti või maksa kinni!

Jutt käib majanduskomisjoni esimehe Toomas Väinaste lausest "Kes vastu hääletavad, peaksid ka katma kohtukulud". Kogu kontekst on leitav pikemast uudisloost "Vinni valla kaotus tuuleparkide arendajatele kohtus näib olevat kindel". Ma võin ju aru saada Väinaste öeldu tagamõttest – hoida kokku valla raha olukorras, kus on ainult halvad valikud –, aga panna vallavolikogu liikmed, kes nii põhiseaduse kui ka kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse põhjal on otsustes vabad, oma otsuse eest rahaliselt vastutama, on küll midagi uut.



Seejuures on keskerakondlane Toomas Väinaste kogenud poliitik, kes kuulunud ka riigikogusse. Nii et pigem polnud ütlus lapsesuine komistus, vaid ta mõtlebki nõnda – hääletage nii, nagu on rahaliselt kasulik, kõik ülejäänu, sealhulgas rahva tahte esindamine, mingu sinnapaika.



Volikogu koosseis on rahva valik ja kogukonna kontsentreeritud peegelpilt. Kui volikogu, vabandage väga, teeb lolle või kulukaid otsuseid, siis on see kaudselt rahva tahe. Kui Vinni kogukond ei taha enda maadele tuulikuid, siis nii on – küsimus pole ju ühe-kahe saadiku arvamuses, vaid otsused lähevad volikogudes läbi ikka häälteenamusega.



Ma ei hakka siinkohal lahkama, mida keegi juba kuskil varem valesti otsustas või kas detailplaneeringu algatamise ja tuulepargi ehitamise vahele tuleks tõmmata võrdusmärk või kas tuulepargid on ohtlikud või hoopis kasulikud. Küsimus on demokraatias ja otseses "suunises": hääleta õigesti või maksa kinni! Toomas Väinaste, miks siis üldse volikogu vaja on, kui otsused on õiged, valed ja kulukad – piisaks ju ühest inimesest, kes õigetele otsustele kummitempliga pitsereid alla taoks!



No ja lisaks ei lähe kuidagi meelest, et kõnealuses vallas rahapuudust nagu ei paistnud. Vähemalt jõuluviina kinkimiseks ja preemiate maksmiseks seda va krabisevat jagus.