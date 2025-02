Maakonnaväljaande parima uudise preemia nominendid olid ka Erik Gamzejev 30. septembril Põhjarannikus ilmunud uudisega «Kohtla-Järve linnavalitsus määras veeettevõtte nõukogusse kelmuses süüdi mõistetud saadiku» ning Marko Suurmägi Sakalas 19. septembril trükivalgust näinud looga «Eesti esimene maksupettur raputas kahe avaldusega maha rohkem kui 300 000 eurot võlgu» ja 2. oktoobril ilmunud uudisega «41 MILJONIT EUROT 〉 Riik on kirjutanud korstnasse suurel hulgal petturitelt ja võlgnikelt väljamõistetud raha».

Aivar Ojaperv ütles, et hundikaitsja Eleri Lopu varjuküljest lugu kirjutades oli eriline rõhk tõendusmaterjalidel, sest kirjavahetused ja pangaväljavõtted jäid mõne aasta taha. Pika uurimise tulemusel õnnestus ajakirjanikul aga tõestada kahtlusi, et suurkiskjate kaitsjana tegutsev naine on ise varem välisturistidele karujahte vahendanud. (VT)