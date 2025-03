Vastukaja Suitsuandur olgu igas eluruumis

Kahjuks elab Eestis aga koguni kaks Tartu linna täit inimesi elamistes, kus puudub suitsuandur. Nendes majapidamistes, kus on andur olemas, on hinnanguliselt pooled suitsuanduritest oma eluea ületanud ega ole enam usaldusväärsed ohule reageerima. Kui anduri keskmine eluiga on kolm kuni kümme aastat, siis paljudes kodudes on olnud laes üks ja sama seade alates sellest ajast, kui need 14 aastat tagasi kohustuslikuks muutusid ning statistika näitab kahjuks ka seda, et mitusada tuhat inimest elavad ja suvitavad eluruumides, kus on vinguanduri kohustus, kuid andurit pole.