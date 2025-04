Liiklustalgute negatiivne rekord tehti esimesel päeval

​Kiiruseületamise negatiivne rekord püstitati talgute esimesel päeval Essus, kus üks juht sõitis 50- alast läbi kiirusega 94 km/h. "Selle juhi puhul oleks võinud määrata kuni 1600-eurose rahatrahvi, aga politseinikud piirdusid siiski poole väiksema summaga," rääkis Viru. Autojuht pääses halvimast tänu sellele, et oli kaine, juhtimisõigusega ning varasemaid rikkumisi tal kirjas ei olnud. Oma õigustuseks sõnas juht politseinikele, et tema teada on antud kohas suurim lubatud kiirus 70 km/h. Isegi kui see oleks tõele vastanud, oleks ta ikkagi 21 km/h liiga kiiresti sõitnud.