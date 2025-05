Viru-Nigula vallavalitsus ei nõustu arhitektide kriitikaga Kunda sadama detailplaneeringu kohta

"Peame tõdema, et praegune planeeringulahendus avaliku huviga ei arvesta ega paku välja selget ruumilahendust," seisis arhitektide liidu vallale saadetud pöördumises. "Planeeringu tehniline menetlemine maaomanike soove arvestavalt ei taga veel arengupotentsiaalide parimat läbikaalumist. Olukord, kus vallas puudub arhitekti haridusega ekspert, on vallale otseselt kahjulik. Paraku näeme, et detailplaneering, mis on juba algatatud ja mida soovitakse vallavalitsuse poolt vastu võtta, ei anna vastuseid linna ruumilise arengu võimaluste kohta, ei taga Virumaa pikaajalist strateegilist arengut ega arvesta ümbritseva elukeskkonnaga."