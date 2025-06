VASTULAUSE Arnu Lippasaar: Vinni valla poliitikud hämavad

Savisaar väidab kõnealuses artiklis, et tema kohta algatatud menetlus PPA-s on alatu laim. 26.03.25 alustas PPA kriminaalmenetlust. Kuna PPA-l on alust kahtlustada kuritööd, alustati menetlust. Samuti kontrollib teavet prokuratuur. Järelikult ei saa olla tegu laimuga, vaid asjakohase teatega uurimisorganitele. Niisama lihtsalt menetlust ei alustata. Tuginesin oma teates seadustele (KOKS, Vinni valla põhimäärus) ja dokumentidele.

​Ühele teisele meediaväljaandele antud intervjuus väidab Savisaar, et kohalikes omavalitsustes käib vallavanema ametisse määramine ja temale tasu määramine volikogu otsusega, lähtudes kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest ja valla põhimäärusest. See on õige ja nii ka Vinni valla põhimääruses kirjas on: "Ametisse valimisest saab vallavanem ainult ühe volituse – moodustada vallavalitsus. Kõik muud vallavanema õigused ja kohustused saab vallavanem vallavalitsuse ametisse kinnitamisest."