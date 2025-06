VASTUS ARUPÄRIMISELE Linnapea Triin Varek: olen olnud sotsiaalmeedias aktiivne kogu oma tööperioodi jooksul

Triin Vareku vastus:



​Linnapea kui kohaliku omavalitsuse juht täidab lisaks juhtimisfunktsioonile olulist esindusrolli. See hõlmab muu hulgas linna tutvustamist ja info vahendamist avalikkusele, sealhulgas sotsiaalmeedia vahendusel. Esindusülesanded moodustavad märkimisväärse osa linnapea igapäevasest tööst ning aktiivne kohalolu sotsiaalmeedias suurendab teabe nähtavust ja kättesaadavust.

Igal inimesel, sealhulgas poliitilisel ametikandjal, on õigus isiklikule sotsiaalmeediakontole. Selliste kontode sisu kujundamine on isiklik valik, kuid see peab vastama kehtivatele platvormi kasutustingimustele (näiteks Facebooki kogukonna reeglid). Arupärimises esitatud väide, nagu oleks linnapea sotsiaalmeedia aktiivsem kasutamine seotud kohalike valimiste lähenemisega, ei vasta tõele. Olen olnud sotsiaalmeedias järjepidevalt aktiivne kogu oma tööperioodi jooksul avalikus teenistuses (viimased kaheksa aastat) ning pean infovahetust selles kanalis oluliseks osaks oma tööst.

Mul on hea meel, et olen saanud palju positiivset tagasisidet aktiivsuse kohta sotsiaalmeedias, ja mitte ainult meie linna või maakonna inimestelt, vaid kirjutanud on täiesti võõrad kodanikud kaugemalt omavalitsustest ning kiitnud teised omavalitsusjuhid, öeldes, et tänu minu postitustele ja jagatud infole on Rakvere linn rohkem pildil ning info linnas toimuva kohta ühest kohast hästi leitav.