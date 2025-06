Vastukaja Triin Varek: Aqva tennisehalli omanikult oleks oodanud ausust, et praegune ärimudel ei tööta

Lugupeetud ajakirjanik, kes on Rakvere linna elanik ja maksumaksja, võiks siiski tõsisemalt suhtuda asjaolusse, et igal omavalitsusel on seadusest tulenevad kohustused ja neid on võimalik täita maksutulu, toetuste või laenudega. Kuigi mõistame, et kõik lapsed on meie maakonna jaoks ühtviisi olulised, on iga omavalitsuse kohustus ja ülesanne tegutseda eelkõige oma elanike huvides (vt KOKS § 2 lg 1 ja § 3). Lõpuks jäävad Rakvere linnas teatud teenused kängu või mingid kohustused täitmata, kui me lahkelt võtame ikka ja jälle kanda ka kohustusi teiste omavalitsuste elanike eest. Väga demagoogiline on praegu öelda, et linn peab jätkuvalt võtma kohustuse, mis ei kuulu üksi linnale. Tegelikult ei pea linn klubidele üldse aegu ostma ega tasuta pakkuma. Pigem on tõsi see, et mitterahaline toetus ehk ruumide ja taristute tasuta kasutusse andmine klubidele on kogu valdkonna arengu pidur ja loob ebavõrdsust alade vahel (nt jõusaali kasutajad, aeroobika ja paljude teiste alade harrastajad peavad ise trennid kinni maksma täismahus, vanusest olenemata). Miks ei küsi keegi, kus on klubi enda ja harrastajate suurem panus ning teiste omavalitsuste panus oma laste heaks?