KOMMENTAAR Linnavalitsuse selgitus tennisehalli teemal on demagoogiline

​Uueks perioodiks soovib Aqva Sport keskmiselt 222 668 eurot aastas ehk hinnatõus on tõesti märgatav. Aga see tõus on ju võrreldes kümne aasta taguse ajaga! Vahepeal pole hind sisuliselt muutunud.



​Küll on väga palju muutunud (suurenenud) Rakvere linna eelarve. Jätame tänavuse aasta välja – linna eelarve on anomaalselt suur, sest sisaldab investeeringuid jalgpallihallile ja Ukuaru muusikamajale. Võtame võrdluseks 2024. aasta eelarve – selle maht oli 35,3 miljonit eurot.



​Ja nüüd – trummipõrin! 2016. aasta eelarve oli 16,2 miljonit eurot. Jah, vaid 16,2 miljonit! Eelarve on suurenenud ligemale 118 protsenti! Tõsi, vahepeal on riik mõned ülesanded linna kaela lükanud ja on veel lisaeelarved, kuid üldpilti need ei muuda. Kasv on olnud sujuv, mitte hüppeline.



Kuna võõrasse rahakotti on alati tore piiluda, teeme ka seda. 2025. aastal on Rakvere linnapea ja -volikogu esimehe palk 4342 eurot. 2016. aastal oli 2877 eurot. Kasv 51 protsenti. Linnavalitsuse ametnike palk sõltub suuresti riigi alampalgast, lõpliku numbri saamiseks korrutatakse see läbi vastava koefitsiendiga. 2016. aastal oli töötasu alammäär 430 eurot, nüüd on see 886 eurot.



​Uue ja vana hinna vahe on suurusjärgus 55 700 eurot aastas. Kas keegi 350 lapse vanemaga taipas rääkida? Võibolla oleksid näiteks nemad nõus vahet katma –​ see teeks umbes 160 eurot aastas.



​Nii et kui räägitakse 57-protsendilisest hinnatõusust kui millestki tohutust, on see lihtsalt demagoogia!