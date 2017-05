Piltuudis: Palmses saab nüüd kämpingus ööbida

Palmses asuv restoran Lahemaa Kohvikann on aastate jooksul saanud paljude suvitajate lemmikkohaks. Nüüd aga on selle õuele kerkinud kolm kolmekohalist kämpingumaja, et turistidel oleks ka võimalus ööbida.

Palmses asuv restoran Lahemaa Kohvikann on aastate jooksul saanud paljude suvitajate lemmikkohaks. Nüüd aga on selle õuele kerkinud kolm kolmekohalist kämpingumaja, et turistidel oleks ka võimalus ööbida. Ning majakesi plaanitakse rohkemgi püsti panna. Lahemaa Kohvikannu perenaine Yulia Hölscher rääkis, et nõudlus on täitsa olemas: vaevalt jõuti paar päeva tagasi veebilehele booking.com teade üles panna, kui juba olid kohad broneeritud.