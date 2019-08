Küsisin aastaid tagasi Ida prefekti kohalt lahkunud Vallo Koppelilt, kas on tõsi, et latentne ehk varjatud kuritegevus on kolinud sotsiaalmeediasse. Vastus oli eitav. Kuigi juba siis tundus mulle, et infot kuritegevusest sai rohkem sotsiaalmeediast kui politseist. Hiljutine uudis Vinni vallast tabatud vargapaaristki sai alguse sealsest postitusest.