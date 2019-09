Viru-Nigula vallas liikus rohkelt kohvikulisi

Kunda Tsemendimuuseumi juhataja Mirja Kee ütles, et kuna muuseumil on ilus ruum, siis otsustas ta üheks päevaks ka kohviku avada. "Minu loogika, et ilusal suvepäeval on kõik rannas ning muuseumisse ja kohvikusse eriti ei tulda, ei pidanud paika – tuldi küll, kes tuli muuseumipoolele ja jäi pärast kooki sööma, kes tuli ainult kohvile," rääkis Mirja Kee. "Koogiküpsetamist ma ise küll ette ei võtnud, vaid varusin Pätsi ja Pihlaka kohvikust," täpsustas ta.

Kunda tsemendimuuseumis oli üheks päevaks avatud samuti kohvik. FOTO: Liis Krigul

Vasta mõisa viljaaida müüride vahel tegutses Müürivahe kohvik FOTO: Liis Krigul

Vasta külas jäävad Margus Nirgi koduõuele vanad mõisa viljaaida müürid, mille vahele ta koos pere ja sõpradega tegi Müürivahe kohviku. "Mõte oli juba ammu, sõbrad on Rakveres kodukohvikut pidanud ja otsustasin nüüd ka enda juures avada," rääkis Nirgi, lisades, et päeva jooksul on külastanud nende kohvikut väga palju rahvast.

Menüü ulatub mulgipudrust kuni bataadifiikateni, kohapeal suitseb ahjus sink ning grillitakse vorste. Õhtul on plaanis süüdata ka muinastuli.

Pärast kolm päeva tehtud ettevalmistusi, avas Maria Šipilova koos abikaasa ning poja ja miniaga kohviku oma koduaias Aseris Tehase 15. "Vaatasime, et Aseris keegi kodukohvikut ei tee, kuid miks mitte siis ise avada," rääkis Šipilova. Pärastlõunaks oli nende roogi nautinud üle saja inimese ning lubati avatud olla kuni toitu jätkub. Küll on viimse palani juba ära söödud kapsapirukas ning ahjupirn jäätisega.

"Aga on veel sealihaga pitat, kanaga pilaffi, oma kanade praetud mune, hummust köögiviljadega, kodust limonaadi," loetles perenaine, märkides, et erilisemad road on teinud poeg, kes ühtlasi Tallinnas koka ametit peab.