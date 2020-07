Mitmes paigas tulevad suvel kodukohvikute päevad

Viru-Nigula kandis peetakse kodukohvikute päeva 11. juulil, praeguseks on registreeritud 17 osalevat ühepäevakohvikut üle kogu valla. Koduaedades ja -õuedel avatavates kohvikutes pakutakse omatehtud sööke-jooke, meelelahutustki.

Ka eelmisel aastal toimus Viru-Nigula vallas kodukohvikute päev ning korraldajate hinnangul läks see hästi korda: positiivset tagasisidet andsid nii need, kes kohvikud avasid, kui ka külastajad.

Väike-Maarjas toimub 20. augustil esimene kodukohvikute päev ja see on pühendatud taasiseseisvumispäevale.

Traditsioonilisteks taasiseseisvumispäeva ettevõtmisteks Väike-Maarjas on pärgade ja küünalde asetamine vabadussõja ausamba jalamile ning kontsert-jumalateenistus kirikus. Valla kultuurispetsialisti Mare Haava sõnul korraldatakse kodukohvikute päev selleks, et pakkuda inimestele olulise pidupäeva puhul rohkem tegevust. “Kodukohvikute päevad on Eestis populaarsed, proovime, kuidas meil läheb,” lausus Haava.

Neil, kel pole koduaeda, kus kohvik avada, on võimalik seda teha Jakob Liivi tänaval, mis on kavas kujundada kohvikute tänavaks.

Kohvikute päev tuleb ka Vinni vallas, seal avatakse ühepäevakohvikud 22. augustil. Vinni valla kultuuritegevuse koordinaator Urmas Lindlo rääkis, et eelmisel aastal esimest korda toimunud kodukohvikute päev läks hästi korda ning tänavugi on juba ettevõtmise vastu huvi tuntud – nii otsustati kodukohvikute päevaga jätkata.

Tänavu on ettevõtmise juhtlause “Head mõtted Vinni vallast”, kohvikutes võib lisaks söögile ja joogile pakkuda meelelahutust, samuti oodatakse, et külalistele lähemalt ja kaugemalt tutvustatakse ka kodukanti. “Meil on kokku 76 küla ja muud asulat, üritus on võimalus külad ja alevikud nähtavaks teha,” märkis Lindlo.

Tapal on saanud juba traditsiooniks, et linnapäevade raames on avatud samuti kodukohvikud.

Ka tänavu 7.–9. augustil oodatakse kodukohvikuid avama ja neid külastama.