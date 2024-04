Eesti tuntuim autopesulate kett avab peagi teeninduspunkti Rakveres

Pesulaketi tegevjuhi Sander-Mel Mellikovi sõnul on idee Rakverre laieneda ettevõtte laua peal olnud juba pikemat aega. "Peamiseks laienemise eelduseks oli leida võimalikult hea ja kliendisõbralik asukoht, lisaks mängis rolli otsitava maatüki suurus. Leitud asukoha puhul on kõik meie ettevõtte jaoks tähtsad punktid täidetud – esmalt, tegu on ajalooliselt sissetöötanud ja Rakvere klientidele tuntud autopesu piirkonnaga, teisalt said endises I.S.P.K Auto automaatpesulas Jazz Pesulad kliendikaardi omanikud oma sõidukit juba aastaid soodustingimustel pesta," avas tegevjuht tagamaid.