Lohesurfarid hindavad kõrgelt haljala põlde

Surfiklubi üks tiimisõitjaid, professionaalne lohesurfar Oliver Kanna ütles, et sel talvel käidi põllul tuult püüdmas juba neljandat korda. Eelmine talv seevastu jäi lume puudumise tõttu täiesti vahele. Rakverest pärit mees on alaga tegelenud 11 aastat, esimese talvise õhulennu tegi ta selsamal põllul. "Siin on kõige kvaliteetsem tuul, kõvasti rohkem lund kui Tallinnas. Lisaks valgustab õhtusel ajal põldu Haljala viadukti tulede kuma," loetles ta põhjuseid, miks surfaritele siin sõita meeldib.