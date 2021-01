"Esialgu teemast kuuldes polnud mul aimu, et probleem võib nii sügav olla. Teemat käsitledes selgus, et probleem on üle maakonna, mitte ainult Rakveres, ning pikaajaline ja sügav," rääkis Ojaperv.

Anu Viita-Neuhaus ütles, et alguses pidi arvamusavaldus olema mõnerealine repliik lastevanematest ja koolirahust. Läks teisiti. "Mõistsin, et ajast, kui mina lõpetasin mitukümmend aastat tagasi kooli, on koolikiusuga üha võideldud aga muutunud pole palju. Kõik läheb aina keerulisemaks. Mulle tundub, et praegu on suurepärane võimalus: koroonaaja õppimise uus viis annab usku, et värske plaan on võimalik ka võitluseks koolivägivallaga," rääkis Viita-Neuhaus.