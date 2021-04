Rakvere gümnaasiumi abituriendid said rõõmsa üllatuse osaliseks, 11. klass korraldas neile tutipeo. FOTO: Erakogu

Esmaspäeval algavad riigieksamid. Kui koolides on tavapäraselt viimase koolikella kõlamine ühendatud traditsioonilise tutipeoga, siis sel aastal on paljugi teisiti. Mõned koolid peavad tutipidu internetis, paljud on vangerdanud toreda hetke maikuu lõppu, lootes seda tähistada õues. Rakvere gümnaasiumis tehti täna koolimajja eksamieelsele konsultatsioonile saabunud lõpetajatele üllatus.