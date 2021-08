Mees avaldas arvamust, et sellist sotsiaalmeediagruppi pole ühegi teise omavalitsuse juurde loodud. "Tegin valla jaoks sellise grupi, kust inimesed saavad otsida, kes vabatahtlikult appi tulevad, ja loomulikult saavad ise ennast vabatahtlikuks pakkuda," selgitas ta uue algatuse olemust.

Ta kasutas vabatahtlikuks olemise lahtimõtestamiseks veebilehel "Vabatahtlike värav" esitatud kriteeriume, sest tihtipeale tekib küsimus, kus algab vabatahtlik tegevus ja kus see lõppeb. "Ma ei hakanud ise välja mõtlema. Seal oli väga hea näide ees olemas," rääkis ta ning lisas, et Kadrina vald on väike ja loomulikult tehakse palju asju koos ära ning nimed ja näod korduvad sageli.