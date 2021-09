Pargiroosid on kaunid ja varustavad sügisel aednikku tõeliste tervisepommidega. FOTO: Ain Liiva

Roosid rõõmustavad suvel silma, aga vastu talve tahavad aiapidaja erilist hoolt ja tähelepanu. Muretumalt võib talvele vastu minna, kui aias kasvavad pargi- või kanada roosid, mis on piisavalt külmakindlad, et talv ilma katteta üle elada, kuid juurepinna võib üles mullata neilgi vastupidavatel sortidel. Aiakultuurikeskuse avaüritusel käis rooside hingeelu selgitamas tuntud roosikasvataja Rein Joost, kelle loengust jäi eriti teravalt kõrva, et roos tahab kogu aeg rohket väetamist, siis kingib ta vastutasuks rikkalikult õie­ilu. Enne talituttu panemist peaks roosidele ka sügisväetist andma.