1971. aasta teeb viimaseid samme. Kibekiired päevad on käes kaubandusrahval. Näärid tulevad! Kauplustes on sagimist tavalisest rohkem ja detsembrikuu jaemüügiplaanid harilikest suuremad. Rakvere RTK Liidu universaalkauplusel 470 000 rubla. Septembrikuus oli see näiteks 376 000 rubla. Tapa Tarbijate Kooperatiivi klubis on avatud näärilaat.