"Virumaa suvesaund 2023": lähemalt võistluslugudest

"Me suvi" on rahulikus tempos kulgev ja veidi unistav suvelugu, mis räägib soojast mererannast ja sädemetest. Kui klaverit on ehk keeruline randa vedada, siis piisab kitarrist, mida päikeseloojangul lõkke ääres tinistada, ja ongi suvetunne käes.

13. BLU: – "Ego allahindlused"

BLU: on pop-up-bänd, mis on läbinisti made in Rakvere. Vokalist on Jane Sepajõe, kellele loodus on kinkinud isikupärase ja mahlakalt madal-sumeda hääletämbri. Klaveril on Kelli Pärnaste ning kitarriga lisab loole värvi ja feeling‘ut Tiit Korsar. Lauluõpingutega alustas Jane Rakvere muusikakooli laulustuudios, kust arenes edasi Jane ja Kelli muusikaline koostöö. Oma teadmisi on ta täiendanud nii Heino Elleri muusikakoolis õppides kui ka mitme vokaalpedagoogi käe all.