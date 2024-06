Napikate hulk raudtee ülekäigukohtadel näitab kasvutrendi

Elroni ohutusjuht Natali Aosaar rääkis, et ülekäigukohtadel on aastatel 2021–2023 olnud 82 ohuolukorda ehk napikat. "Suurem osa ohuolukordadest on leidnud aset Keila, Nõmme, Tondi, Hiiu, Laagri ning Kehra ja Tapa ülekäigukohtadel. Õnnetusjuhtumeid on ülekäigukohtadel viimase kolme aasta jooksul toimunud seitse."