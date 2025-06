Reportaaž Päästekorraldajaks õppides on kõige raskem lahti lasta hinnangutest helistaja suhtes

Päästekorraldaja on mistahes hädas inimese esimene kontakt, kui hädaabinumbrile helistada ja tema õlgadel seisab, vaata, et kõige suurem vastutus, kuna tuleb väga vähese aja jooksul aru saada, mis mure helistajal on. Õigete otsuste tegemiseks on aega minuti jagu. Pange nüüd stopper käima ja saate aru, kui vähe tegelikult minut kestab.