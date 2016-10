Rakvere volikogu vajab esimeest, kes hästi klaverit mängiks

Kui põhimõtted selged, sai hääletamisega algust teha. Õige pea selgus, et kõik pole veel päris töökorras: mõnel volikogu liikmel keeldus hääletusväli ette tulemast. Lisaks tekitas muret, et kuigi pultidega hääletamise puhul häälte arvuline jagunemine nii ekraanil kui hiljem protokollis ilusti näha on, puuduvad sealt siiski hääletanute nimed. Linnapea Mihkel Juhkami sõnul nõuab aga seadus volikogus avalikku hääletamist – on vaja täpselt teada, kes andis poolt- ja kes vastuhääle. Toomas Varek lubas, et järgmiseks istungiks on see tehniline puudus kõrvaldatud ja nimed süsteemis nähtavad.

Volikogu liikmed talusid tehnilisi viperusi sportlikult ning viskasid nalja hääletamisele kutsuva helisignaali üle, mis meenutab uksekella. Kuna hääletuse peab oma seadmes avama volikogu esimees, siis käidi välja ettepanek valida esimeheks inimene, kes hästi klaverit mängib. Korraks hakkas volikogu liikmete kannatus katkema, kui selgus, et viperuste tõttu tuleb hääletust uuesti alustada. Mitu liiget tegi ettepaneku, et võiks siiski vanamoodi – käega hääletades – edasi minna. Teised leidsid, et see istung ongi harjutamiseks hea.