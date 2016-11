Rakveres tegutsevad noored süütajad

Peamiselt tossavad kuurid ja garaažid. Põlengud said alguse 4. juunil. Viimati põles garaažiboks pühapäeval ja esmaspäeval Navi tänaval. Veel on kõrvalhoonete põlengud olnud Vase, Adoffi, Vabriku, Pikal, Jakobsoni, Sooserva, Lennuki, Tööstuse ja Tammiku tänaval.

Ida päästekeskusest öeldi, et viimase kahe põlengu puhul Navi tänavas on uurimine pooleli. Kuuel juhul on põlengu põhjuseks kas laste mäng tulega või nende toime pandud tahtlik süütamine. Kõiki kuut juhtumit menetleb politsei. Ülejäänud seitsme põlengu põhjus täpselt teada pole, kuid on alust arvata, et tegemist on süütamistega. Välistada ei saa ka alaealiste osalust.

Rakvere politseijaoskonna ennetus- ja menetlustalituse juht Joel Alla rääkis, et kaheteistkümnel juhul on süütamise omaks võtnud 13aastane poiss. Karistusseadustik sätestab, et isik on süüvõimeline alates 14. eluaastast. “Kuna mainitud noormees oli tegude toimepanemise ajal 13aastane, tegeleb temaga edasi alaealiste komisjon,” sõnas Alla. Tema andmetel pole viimasest kahest põlengust Navi tänaval politseile infot laekunud.

“See on kurb statistika, et lapsed sageli nende kahjutulede taga on,” kommenteeris Rakvere abilinnapea Rainer Miltop.

“Oleme omas majas arutanud ja arutamas, kuidas hoida Rakvere linna turvalisena ja kuidas inimeste turvalisust tõsta. Novembrikuu liikluskomisjonis otsustasime hakata uuest aastast läbi viima laste ja noorte seas liiklusteadlikkuse ja tuleohutuse teavitusseminare, mis toimuksid üldjuhul koolides, lasteaedades, ning seminaride raames ka praktilist õpet.”

Miltopi sõnul on ennetustöö alati odavam ja tõhusam kui tagajärgedega tegelemine. “Lapsed nimelt on need, kes sageli oma armsa olemisega panevad meid valesid harjumusi muutma,” jätkas Miltop.

“Seega viivad lapsed koolis saadud info ka kodus vanemateni. Pean tunnistama, et minu kolmeaastane lapselaps ütles mulle: “Taadu, pane turvavöö kinni” ja peale seda pole ma turvavööd kinnitamata jätnud.” Rainer Miltop lisas, et süüdioleva lapse karistamise asemel tuleb teda hoopis harida ja suunata ta positiivsete tegevuste juurde.

Ida päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo peainspektor Tanel Sepajõe tuletab hoonete omanikele meelde, et vastavalt tuleohutuse seadusele on kasutuseta hoonete omanikud kohustatud tõkestama neisse kõrvaliste isikute sissepääsu.

“Hoonete sulgemine on vajalik, et vähendada hoonest tulenevat ohtu inimeste elule ja tervisele. Samuti selleks, et hoida ära või vähendada omanikele tekkivat kahju ning tagada päästejõudude parem operatiivvalmidus kasutuseta hoonete tulekahjude vähenemise arvelt.”

Sepajõe viitas asjaolule, et kõrvalistel isikutel on suletud hoonetesse raskem prügi vedada.

“Kui tulekahju on juba puhkenud, on selle põhjustanud isikute väljaselgitamine sageli äärmiselt keeruline,” nentis peainspektor ja lisas, et karistuslikud meetmed ei taga veel meie ühiskonnas tulekahju tekitamise vältimist tulevikus ning üldjuhul ei ole tulekahju tekitanud isikud võimelised korvama ka põlenguga tekitatud kahju.