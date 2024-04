Läänevirulastelegi mokkamööda Ambla toidukoht pidas juubelit

Järva vallas asuv Kirsimari söögituba korraldas reedel oma esimese juubelipeo. Söögitoal täitus kümme tegevusaastat. Peo käigus nautis esinejaid ja üllatusi sadakond inimest. Peoga alustati varakult ning muusika kostus ka veel öistel tundidel. Õhtu jooksul meenutati korduvalt kõnedes ja ka külastajate seas neid kümmet aastat, mida on ühiselt veedetud Amblas.

Paljud külastajad tunnistasid, et selle maja seinte vahel on omajagu arv tunde kulutatud tantsimisele ja ka söömisele. Seiklusi on jagunud seinast seina nende aastate jooksul.