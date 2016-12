Öise avarii Tapal põhjustas tuntud motosportlane

Täna varahommikul kella 2.35 ajal kaotas Tapal raudteeülesõidul juhitavuse naise juhitud kaubik Mercedes-Benz ning paiskus külili.

Õnnetuses said vigastada lisaks juhile autos viibinud 20-aastane kõrvalistuja ja kaubiku tagaruumis viibinud kaks 20-aastast neiut. Juhil ja kõrvalistujal olid kinnitatud turvavööd. Kaubiku tagaruumis puudusid istmed ning kahe kaasreisija turvavööd ei olnud kinnitatud. Kaubiku juhil tuvastati väärteoks kvalifitseeruv joove.

Kõik neli kannatanut toimetati kergemate vigastustega haiglasse. Ida prefektuuri operatiivjuht Tarvo Kruubi sõnul on tegemist kahetsusväärse juhtumiga, mille põhjustas noorte hooletus. «Kaks kaasreisijat viibisid kaubiku tagaruumis, kus puuduvad istmed ja turvavarustus. Lisaks oli tagaruumis suur hulk erinevaid esemeid, mis õnnetuse hetkel ruumis vabalt liikusid,» lisas Kruup.

Tuntud traielisõitja Keity Meier palus oma Facebooki-lehel avalikult vabandust.

«Head sõbrad, toetajad ja lähedased!

Sain täna hakkama teoga, mille jaoks pole ei õigustust ega vabandust. Panin teiste inimeste elud ohtlikku olukorda. Juhtisin mootorsõidukit, pidamata piisavat vahet alkoholi viimaseset tarvitamisest ja ühes kurvis kaotasin auto üle kontrolli ja paiskusin teelt välja.

Olen kuritarvitanud oma sponsorite lahkust ja soovin kõigi toetajate ees vabandust paluda. Olen arvesse võtnud, et lubatud toetustest jään ilma. Õppetund on kole ja raske, ning sellist ei ole kellelegi vaja. Peab eluga edasi minema.

«Palun vabandust kõigi ees,» kirjutas Meier.

«Pühade-eelne aeg on täis pidustusi ja koosviibimisi. Tuletan kõigile meelde, et pärast alkoholi tarvitamist on rooli istumine lubamatu. Vaid nii saame kindlad olla, et jõuame ohutult koju ning veedame jõulud pere keskel,» sõnas Tarvo Kruup.

Politsei alustas õnnetuse täpsemate asjaolude väljaselgitamiseks väärteomenetlust.